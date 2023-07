Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230725. 2 Itzehoe: Falscher Microsoft-Mitarbeiter versucht, 3500 Euro abzubuchen

Itzehoe (ots)

Am Samstagnachmittag erhielt ein 66jähriger Itzehoer eine Nachricht, als dieser an seinem Computer saß. Sein Computer sei von einem Trojaner betroffen und er solle daher Kontakt zu einem Microsoft-Mitarbeiter aufnehmen, welcher ihm bei dem Problem helfe. Die Kontaktdaten lieferte die Nachricht gleich mit. Es entwickelte sich ein Telefongespräch, bei dem der Falsche Microsoftmitarbeiter den Itzehoer überzeugen konnte, Zugriff zum Rechner zu benötigen, um das Problem in den Griff zu bekommen. Das Gespräch erstreckte sich über acht Stunden. Am Folgetag meldete sich die Hausbank bei dem Mann und teilte ihm mit, dass verdächtige Zahlungen ins Ausland aufgefallen seien. Insgesamt sind zu diesem Zeitpunkt bereits 3500 Euro abgebucht worden. Einen Großteil des Geldes konnte die Bank zurückbuchen und so größeren Schaden von ihrem Kunden abwenden. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang auf besondere Aufmerksamkeit bei Abfragen zu persönlichen Kontakt- und Bankdaten.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell