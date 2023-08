POL-HWI: Alkoholisierter LKW-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Gadebusch (ots) - Am 22. August kam es in einem Supermarkt in der Gadebuscher Straße in Lützow zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 21-jähriger Mann entwendete mehrere Waren und verletzte einen Passanten, der ihn an der Flucht hindern wollte. Gegen 09:45 Uhr wollte der 21-Jährige Zahncreme im Wert von etwa 150 Euro aus dem Supermarkt entwenden. Als er dabei durch die Kassiererin bemerkt wurde, flüchtete er mit dem ...

