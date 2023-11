Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Über 50 Fahrzeuge mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht (17.11.2023)

Rottweil (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Rottweil zu einer mutwilligen Beschädigung von 52 Pkw in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die Fahrzeuge waren auf einem frei zugänglichen Hof eines Autohauses in der Tuttlinger Straße abgestellt und wurden gegen 04:31 Uhr durch eine bislang unbekannte Person angegangen. Alle Autos wurden ringsherum mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden, befindet sich aber im unteren sechsstelligen Bereich. Zeugen der Tat oder Personen, die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

