Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, Worndorf) Unfall im Begegnungsverkehr (17.11.2023)

Neuhausen ob Eck, Worndorf, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Freitagmittag, gegen 14.45 Uhr, hat sich auf der Bundesstraße 311 in Worndorf ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine aus Richtung Meßkirch kommende 57-jährige Renault-Fahrerin kam aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem VW eines 76-jährigen Mannes. Bei dem Zusammenstoß ist der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Beide schwer verletzten Unfallbeteiligte brachten Rettungsdienste in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von über 25.000 Euro. Abschleppunternehmen kümmerten sich um den Abtransport der Autos.

