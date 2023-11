Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polizei führt verstärkte Kontrollen zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität durch (15.11.2023)

Rottweil (ots)

Am Mittwochnachmittag haben Polizeibeamte des Polizeireviers Rottweil und der Rauschgiftermittlungsgruppe verstärkt Kontrollen zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität im Bereich Rottweil durchgeführt. Hierbei kontrollierten die Beamten insgesamt 25 Personen und ein Fahrzeug. Bei der Überprüfung eines Pärchens konnten rund 16 g Heroin, 2 g Kokain, 2,5 g Amphetamin und 4 g Marihuana im Straßenverkaufswert von ca. 1.800 EUR aufgefunden werden. Zusätzlich stellten die Beamten fest, dass die 23-jährige Frau per Haftbefehl ausgeschrieben war. Sowohl die 23-Jährige, als auch ihr 30-jähriger Partner sind heute beim Amtsgericht dem Haftrichter vorgeführt und nach Erlass der Haftbefehle in Justizvollzugsanstalten gebracht worden.

