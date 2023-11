Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) An einem auf dem Bahnhofsparkplatz abgestellten Skoda rechten Außenspiegel abmontiert und entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Engen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Mittwoch, im Zeitraum von 06.30 Uhr bis 17.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter an einem auf dem Bahnhofsparkplatz abgestellten Skoda Superb den rechten Außenspiegel abmontiert und diesen nach dem Durchzwicken der vorhandenen Kabel schließlich entwendet. Durch die Tat entstand am Skoda Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl werden an den Polizeiposten Engen, Tel.: 07733 9409-0, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell