Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim a.d.D. - Fridingen a.d.D., L 277, Lkr. Tuttlingen) Im Fridinger Kessel von der Fahrbahn abgekommen - knapp 8000 Euro Schaden

Mühlheim a.d.D. - Fridingen a.d.D., L 277, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Freitagmittag, kurz vor 13 Uhr, ist eine Fahrerin eines Jeeps auf der kurvigen Landesstraße 277 in dem zwischen Mühlheim und Bergsteig liegenden "Fridinger Kessel" von der Straße abgekommen und gegen einen kleinen Baum gefahren. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. An dem Jeep entstand knapp 8000 Euro Schaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

