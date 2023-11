Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen) Unfall zwischen Auto und E-Scooter (16.11.2023)

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ist ein E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall leicht verletzt worden. Ein 77-jähriger Autofahrer war auf der Vier-Häuser-Straße unterwegs und wollte nach rechts zu einem Lebensmittelgeschäft abbiegen. Hierbei übersah er einen 33-jährigen Mann, der mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg in Richtung Seedorf fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Roller-Fahrer und verletzte sich leicht. Einen Rettungsdienst lehnte der Mann ab. An beiden Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

