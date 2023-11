Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagen verunglückt auf Autobahn 81 (15.11.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Sachschaden in Höhe von knapp 60.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, den ein Lastwagenfahrer am Mittwoch gegen 8 Uhr früh auf der Autobahn 81 zwischen Geisingen und Bad Dürrheim verursacht hat. Ein 30-Jähriger fuhr mit einem Sattelzug in Richtung Stuttgart. Auf Höhe des Parkplatzes "Räthisgraben" kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte mehrere Meter Leitplanke und kam an einer Böschung zum Stehen. Dabei knickte das Gespann ab und der mit 15 Tonnen PET-Flaschen beladene Auflieger kippte auf die linke Seite. Am Auflieger und an der Zugmaschine entstand erheblicher Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt. Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauerten den gesamten Tag über an und waren erst am Abend gegen 19 Uhr abgeschlossen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell