POL-KN: (VS-Marbach) Autofahrer streift zwei Autos im Gegenverkehr und flüchtet (16.11.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei Autos gestreift und dabei mehrere tausend Euro Schaden verursacht hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 178 zwischen Marbach und Villingen. ein Autofahrer fuhr in Richtung Villingen und geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wo er zwei entgegenkommende Autos, einen VW T-Roc und einen Audi A 6, streifte. Ohne sich um die angerichteten Beschädigungen zu kümmern, flüchtete der Unbekannte mit seinem Auto. Zeugen, die zum Unfallhergang oder zum Fahrzeug des Verursachers Angaben machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

