Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Polizei ermittelt Unfallflüchtigen und sucht weitere Zeugen (17.11.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Nachdem er am Freitagmorgen kurz nach Mitternacht in der Schützenstraße einen Unfall verursacht hat, ist ein Autofahrer von der Unfallstelle geflüchtet. Ein 18-jähriger Fahranfänger fuhr mit einem Opel Adam gegen einen Parkscheinautomaten und beschädigte diesen. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Eine Polizeistreife konnte ihn kurz darauf mit seinem schwer beschädigten Opel in der Lupfenstraße anhalten. Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein mehr besaß und unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Test ergab eine Blutalkoholkonzentration von über zwei Promille. Der Opel wies ringsum mehrere frische Beschädigungen auf, welche die Polizei nicht alleine dem Zusammenstoß mit dem Parkautomaten zuordnete. Sie sucht daher Zeugen, denen ein blauer Opel Adam mit Düsseldorfer Kennzeichen ("D-)" am Donnerstagabend bzw. in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aufgefallen ist oder die möglicherweise sogar einen durch dieses Auto verursachten Schadensfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell