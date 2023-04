Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Kinderansprecher in Steinberg-Deckenhardt

St. Wendel (ots)

Am Freitag gegen 16:30 Uhr hielt ein Pkw in der Deckenhardter Str. in Steinberg-Deckenhardt an. Der männliche Fahrer sprach dann einen 13-jährigen Jungen aus Steinberg-Deckenhardt an, der auf dem Bürgersteig ging. Der Mann fragte das Kind, ob es mit ihm fahren möchte. Der Junge reagierte nicht auf die Frage und ging weiter zu einem Freund, der in der Nähe auf ihn wartete. Die beiden Kinder liefen dann weg. Das Fahrzeug fuhr in unbekannte Richtung weg. Bei dem Pkw soll es sich um einen weißen SUV mit einem Kurzzeitkennzeichen gehandelt haben. Vorne am Kennzeichen soll ein gelber Balken zu erkennen gewesen sein. Außerdem soll das Fahrzeug im vorderen Bereich beschädigt gewesen sein. Der Fahrer sei ca. 35 Jahre alt gewesen und habe eine Schirmmütze getragen.

Hinweise an die Polizeiinspektion St. Wendel, Tel. 06851/8980

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell