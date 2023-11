Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Feuerwehreinsatz nach technischem Defekt an einer Pumpe mit folgender Brandentstehung

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Nach einem technischen Defekt an einer Pumpe mit folgender Rauchentwicklung an einem Dieselkraftstofftank auf dem Gelände eines Baufachmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße ist es am Donnerstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, zu einem Einsatz der Singener Feuerwehr gekommen. Die mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften am gemeldeten Brandort eintreffende Wehr konnte den beginnenden Brand der Pumpe schnell löschen, noch bevor sich ein Feuer ausbreiten konnte. Personen kamen nicht zu Schaden. Der an der Pumpe entstandene Schaden steht noch nicht fest.

