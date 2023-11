Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Schon am frühen Morgen erheblich betrunken mit einem Auto Unfall am "Storz-Kreisverkehr" verursacht

Tuttlingen (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 06.45 Uhr, hat ein mit über 2,6 Promille erheblich betrunkener Fahrer eines Ford Fiestas einen Unfall am "Storz-Kreisverkehr" auf der Ludwigstaler Straße verursacht. Der 28 Jahre junge Mann fuhr zur genannten Zeit trotz erheblicher Alkoholisierung mit einem Ford Fiesta auf der Ludwigstaler Straße stadtauswärts in Richtung Kreisverkehr Ludwigstaler Straße, Nendinger Allee und Rußbergstraße. Infolge des hohen Alkoholgenusses verlor er am Kreisverkehr die Kontrolle über den Wagen und fuhr auf die Mittelinsel des "Storz-Kreisels". Dabei wurden beide vorderen Felgen des Autos erheblich beschädigt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die eingesetzen Beamten Alkoholgeruch bei dem 28-Jährigen fest. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief mit über 2,6 Promille positiv. Nach einer durchgeführten Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheins muss sich der junge Mann nun noch in einem Strafverfahren für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten.

