Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Radweg L 192, Lkr. Konstanz) Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Radolfzell am Bodensee, Radweg L 192, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier sich am Donnerstagabend auf dem Geh- und Radweg zwischen Radolfzell und Moos entgegenkommender Radfahrer sind beide Biker leicht verletzt worden. Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit einem Mountainbike auf dem parallel zur Landesstraße 192 verlaufenden Geh- und Radweg von Radolfzell in Richtung Moos. Zeitgleich kam dem Mann ein 44-jähriger Mountainbiker in Begleitung eines weiteren Radfahrers aus Richtung Moos entgegen. Aus nicht bekannten Gründen stießen der 32-Jährige und der 44 Jahre alte Radfahrer etwa 200 Meter nach dem Kreisverkehr bei Radolfzell zusammen und zogen sich leichte Verletzungen zu. Beide Männer mussten mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An den beiden Mountainbikes entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell