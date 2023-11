Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Einmündungsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Reichenau, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, bei welchem sich zwei Personen leichte Verletzungen zugezogen haben, ist es am frühen Donnerstagabend an der Einmündung der Straße "Am Wollmatinger Ried" auf die Kindlebildstraße gekommen. Kurz nach 17.30 Uhr wollte ein 84-jähriger Fahrer eines VW Polos von der Straße "Am Wollmatinger Ried" nach links auf die Kindlebildstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Ford Transit, dessen 54-jähriger Fahrer auf der bevorrechtigten Kindlebildstraße unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW Polo gegen zwei im Bereich der Einmündung verkehrsbedingt wartende Autos, während der Ford in den angrenzenden Straßengraben abgewiesen wurde. Bei dem Unfall zogen sich der 84-jährige Polo-Fahrer und seine im Auto befindliche 77-jährige Ehefrau leichte Verletzungen zu und mussten zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten vier Fahrzeuge, darunter neben dem Ford und dem Polo noch ein Peugeot 2008 sowie ein Seat Ibiza. An den vier Wagen entstand insgesamt rund 30.000 Euro Sachschaden.

