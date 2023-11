Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen - Singen, B 314, Lkr. Konstanz) Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hilzingen - Singen, B 314, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Auffahrunfall, der sich am Donnerstagmorgen zwischen Hilzingen und dem Singener Waldfriedhof auf der Bundesstraße 314 zugetragen hat, ist eine 35-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Gegen 07.30 Uhr fuhr ein 63-Jähriger mit einem Toyota auf der B 314 von Hilzingen in Richtung Singen. Etwa auf halber Strecke zwischen Twielfeld und der Einmündung der B 314 auf die B 34 beim Waldfriedhof Singen musste der Toyota-Fahrer verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Eine dem Toyota folgende 35-jährige Golf-Fahrerin reagierte zu spät und prallte mit ihrem Wagen in das Heck des stehenden Toyotas. Durch ausgelöste Airbags am Golf zog sich die Autofahrerin leichte Verletzungen zu. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte die Frau zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

