POL-KN: (Bösingen, Lkr. Rottweil) Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet- Zeugenaufruf

Bösingen, Lkr. Rottweil (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen gegen 09.15 Uhr einen Unfall auf der Kreisstraße 5544 verursacht. Ein 56-jähriger VW-Fahrer war von Bösingen in Richtung Beffendorf unterwegs, als ihm ein dunkler Kastenwagen auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, fuhr der 56-Jährige nach rechts auf den Grünstreifen und streifte hierbei einen Leitpfosten. Ohne sich um den Unfall zu kümmern entfernte sich der unbekannte Kastenwagen-Fahrer. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel 07423 8101-0, zu melden.

