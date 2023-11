Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unfall auf der B 27 fordert 18.000 Euro Blechschaden (15.11.2023)

Rottweil (ots)

Rund 18.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 08.00 Uhr auf der Bundesstraße 27 ereignet hat. Eine 50-jährige Honda-Fahrerin war in Richtung Balingen unterwegs und ordnete sich an der Kreuzung Geissenloch/Eferenstraße zunächst nach links ein. Schließlich bog sie dann aber nach rechts in die Eferenstraße ein, ohne den nachfolgenden Verkehr zu beachten. Ein auf dieser Spur befindlicher 32-jähriger Skoda -Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Honda nach rechts in einen. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Rottweil sowie der Rettungsdienst waren mit starken Kräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell