Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/ Recklinghausen/ Bottrop: Einbruch und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

An der Werkstraße brachen Unbekannte zwei Lagerräume auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Werkzeuge. Um in die Räume zu kommen, wurden die Türen gewaltsam aus der Verankerung gerissen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen.

Recklinghausen

Zwischen dem 16.08. und dem 22.08. entwendeten Diebe mehrere Gerätschaften (Laubgebläse, Kehrmaschine, etc.) aus einer Garage einer Sporthalle an der Lülfstraße. Die Täter flüchteten unerkannt.

Bottrop

Einen Mercedes Sprinter entwendeten bislang unbekannte Täter von der Lehmkuhler Straße. Wer den Wagen entwendete haben könnte, ist nicht bekannt. Der Sprinter stand von Samstag, 19.30 Uhr bis Dienstag, 15 Uhr am Fahrbahnrand.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell