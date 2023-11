Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall mit über 6.000 Euro Sachschaden (15.11.2023)

Rottweil (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag, gegen 17.00 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 14 mit über 6.000 Euro Sachschaden verursacht. Der Unbekannte fuhr von der Kreisstraße 5540 über den Beschleunigungstreifem auf die B 14, ohne einem vorrangsberechtigten Krankentransportwagen des Deutschen Roten Kreuzes, der in Richtung Spaichingen unterwegs war, die Durchfahrt zu gewähren. Die 26-jährige Fahrerin des Krankentransports führte eine Vollbremsung bis zum Stillstand durch, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein nachfolgender 21-jähriger Mini-Fahrer kollidierte aufgrund zu geringem Abstands mit dem Heck des Krankentransportwagens. In diesem Fahrzeug befand sich zum Unfallzeitpunkt zudem eine Patientin. Weder die Patientin, noch die anderen Beteiligten verletzten sich bei dem Unfall. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Dabei handelte es sich um einen schwarzen Opel Zafira. Ein Kennzeichen konnte durch die Beteiligten nicht abgelesen werden, da dies am Fahrzeugheck nicht angebracht gewesen war.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell