POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter streift in der Sankt-Georg-Straße geparkten E-Klasse Mercedes und flüchtet - Polizei sucht Unfallzeugen und bittet um Hinweise

Gottmadingen, Lkr. Konstanz (ots)

Über 6000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter bei einem Unfall an einem in der Sankt-Georg-Straße geparkten E-Klasse Mercedes angerichtet und ist anschließend geflüchtet. Der Unfall hat sich bereits im Zeitraum von Samstagabend, 11.11., bis Montagnachmittag, 13.11., ereignet. Zu diesem Unfall bittet die Polizei nun um Hinweise und sucht Unfallzeugen. Im genannten Zeitraum von Samstagabend bis Montagnachmittag fuhr ein Unbekannter auf der Sankt-Georg-Straße in Richtung Hauptstraße und streifte hierbei die linke Seite des vor dem Gebäude Sankt-Georg-Straße 7 am Fahrbahnrand geparkten E-Klasse Mercedes. Bei dem Unfall wurde die Fahrzeugseite des Mercedes regelrecht aufgeschnitten, so dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein solches mit Anhänger oder auch um eine Baumaschine oder dergleichen handeln könnte. Zu dem Unfall bitte die Polizei Gottmadingen, Tel.: 07731 1437-0, um sachdienliche Hinweise.

