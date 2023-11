Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos und drei verletzten Personen (15.11.2023)

Rottweil (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr ist es auf der Schramberger Straße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos gekommen. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer war gegen 17.15 Uhr stadteinwärts unterwegs, als er den Rückstau vor ihm zu spät erkannte und auf das Heck des Fords eines 31-jährigen Mannes auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf den vor ihm stehenden Audi einer 28-jährigen Frau geschoben. Die Fahrer des BMW und des Fords sowie ein 32-jähriger Insasse im Audi verletzten sich bei dem Unfall leicht. Der BMW und der Ford, an denen wirtschaftlicher Schaden entstanden sein dürfte, waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

