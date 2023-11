Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, Lkr. Konstanz) Fußgänger von Auto erfasst und dabei leicht verletzt

Volkertshausen, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, gegen 17.45 Uhr, am Kreisverkehr der Hauptstraße und der Straße "Bärenloh" am Ortseingang von Volkertshausen ereignet hat, ist ein 29-jähriger Fußgänger nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt worden. Zur genannten Zeit fuhr ein 44-Jähriger mit einem Opel Astra auf der Straße "Bärenloh" an den Kreisverkehr heran und wollte hinter einem gerade durch den Kreisverkehr fahrenden Smart einfahren und den Kreisverkehr dann wieder an der ersten Ausfahrt Richtung Ortsmitte Volkertshausen verlassen. Zeitgleich stand der 29-jährige Fußgänger unmittelbar nach dem Kreisverkehr am Fahrbahnrand der Hauptstraße und begab sich direkt nach dem Smart und ohne auf den Opel zu achten auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte der Opel-Fahrer einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den 29-Jährigen zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

