Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Körperliche Auseinandersetzung nach Ladendiebstahl

Bremerhaven (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt im Bremerhavener Stadtteil Mitte kam es am gestrigen Donnerstag, 26. Oktober, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem mutmaßlichen Dieb und dem zuständigen Ladendetektiv.

Gegen 8 Uhr beobachtete der 46 Jahre alte Detektiv, wie ein 29-Jähriger den Markt in der Oberen Bürger betrat, Lebensmittel an sich nahm und anschließend den Kassenbereich passierte ohne für die Ware zu bezahlen. Darauf angesprochen, flüchtete der Täter durch das Hanse Carré in Richtung Theodor-Heuss-Platz. Im Bereich der Fußgängerzone angekommen, gelang es dem Ladendetektiv den Flüchtenden einzuholen und zu stoppen. Ersten Erkenntnissen zufolge versetzte der mutmaßliche Dieb dem 46-Jährigen hierbei einen Faustschlag ins Gesicht und verletzte ihn dadurch leicht. Zwei Außendienstmitarbeitende des Ordnungsamtes beobachteten die Situation und alarmierten die Polizei.

Weil auch der 29-jährige Mann behauptete, von dem Ladendetektiv geschlagen worden zu sein, ermittelt die Polizei nun wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell