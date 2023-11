Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz) Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz (ots)

Eine 49-jährige Rollerfahrerin hat sich im Zuge einer Gefahrenbremsung mit folgendem Sturz am Donnerstagmittag an der Einmündung der Schiesserstraße auf die Güttinger Straße leichte Verletzungen zugezogen. Die 49-Jährige fuhr kurz nach 12 Uhr mit einem Kleinkraftradroller des Typs Piaggio Vespa auf der Güttinger Straße stadtauswärts in Richtung Haselbrunnstraße. Als sich die Frau kurz vor der von links einmündenden Schiesserstraße befand, fuhr ein 36-jähriger Mann mit einem Fiat Ducato von der Schiesserstraße in den Einmündungsbereich ein, um geradeaus auf den Messeparkplatz zu fahren. Im letzten Moment nahm der Ducato-Fahrer den von rechts nahenden Roller wahr und stoppte. Erschrocken über den plötzlich in die Einmündung fahrenden Wagen leitete die Rollerfahrerin eine Gefahrenbremsung ein und stürzte. Hierbei zog sich die 49-Jährige Prellungen und Schürfwunden zu und musste sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben. Zu einer Berührung mit dem Fiat Ducato war es nicht gekommen. An dem Roller entstand Sachschaden von mindestens 500 Euro.

