Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Bike gestohlen

Erfurt (ots)

Erfolgreich war ein Einbrecher im Erfurter Süden. Der Unbekannte war zunächst gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Er ging weiter zu den Kellerboxen im Untergeschoss. In einem dieser Abteile sollte er fündig werden. Ein E-Bike im Wert von 2.000 Euro war darin abgestellt. Der Langfinger nahm dieses an sich und flüchtete unerkannt. Der Eigentümer bemerkte den Einbruch Freitagfrüh und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des Besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

