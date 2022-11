Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Offenbach/Queich (ots)

Am 04.11.2022 wurde versucht in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Offenbach einzubrechen. Die unbekannte Täterschaft versuchte ein Fenster des Wohnhauses aufzuhebeln, um durch dieses in das Anwesen gelangen zu können. Durch das Hebeln an dem Fenster wurde die vorhandene Alarmanlage ausgelöst, was die Täterschaft zur Flucht brachte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

