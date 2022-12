Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Auto überschlägt sich - Fahrer bleibt unverletzt

Freiburg (ots)

Von Hasel kommend in Richtung Schopfheim befuhr am Freitagmorgen, 02.12.2022 gegen 07.40 Uhr ein 20 Jahre alter Mann mit seinem Audi die B 518. In einer leichten Linkskurve kam er aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich sein Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 20-jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden am Audi kann noch nicht beziffert werden.

md/tb

