POL-FR: Freiburg-Wiehre: Körperliche Übergriffe

Freiburg (ots) - Am Montagabend, 28.11.2022, ist ein auf dem Parkplatz einer Sporthalle in der Tullastraße in Lörrach stehender Pkw beschädigt worden. In der Zeit zwischen 19:15 Uhr und 21:00 Uhr dürfte ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Jaguar gestoßen sein. Der verantwortliche Fahrer flüchtete und hinterließ einen Sachschaden ...

