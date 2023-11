Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall fordert 5000 Euro Schaden

Immendingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Rund 5000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Donnerstagabend an der Einmündung der Landesstraße 225 auf die Bundesstraße 311 am Ortsrand von Immendingen passiert ist. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit einem Opel Astra vom Daimler-Testzentrum kommend auf der L 225 bis zur Einmündung auf die B 311 und hielt dort zunächst ordnungsgemäß an. Als der junge Mann schließlich nach links in Richtung Immendingen abbog, kam es zur Kollision mit einem Renault Clio, dessen 22-jährige Fahrerin sich von rechts aus Richtung Tuttlingen auf der bevorrechtigten B 311 der Einmündung näherte. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

