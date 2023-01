POL-SU: Verkehrsunfall nach Wendemanöver

Hennef (ots) - Am Montagnachmittag (09.01.2023) kam es in einem Geschäft für Mobiltelefone zu einem Diebstahl von einem hochwertigen Handy. Gegen 16:15 Uhr betraten zwei junge Männer im Alter von etwa 15 bis 18 Jahre das Geschäft an der Frankfurter Straße in Hennef. Unter dem Vorwand etwas kaufen zu wollen, lockte einer der beiden Diebe den Ladenangestellten zum ...

mehr