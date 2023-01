Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendiebstahl aus Handyfiliale - zwei Täter flüchtig

Hennef (ots)

Am Montagnachmittag (09.01.2023) kam es in einem Geschäft für Mobiltelefone zu einem Diebstahl von einem hochwertigen Handy.

Gegen 16:15 Uhr betraten zwei junge Männer im Alter von etwa 15 bis 18 Jahre das Geschäft an der Frankfurter Straße in Hennef. Unter dem Vorwand etwas kaufen zu wollen, lockte einer der beiden Diebe den Ladenangestellten zum Verkaufstresen, während der Andere bei den Ausstellungsstücken blieb.

Er versuchte mehrere Mobiltelefone von dem Ausstellungsbereich zu reißen, wobei sich jedoch nur ein Handy löste. Mit dem rund 600 Euro teuren Diebesgut flüchteten die Täter aus dem Geschäft und liefen in Richtung Kaiserstraße davon.

Eine Zeugin sah, wie die beiden Unbekannten in einen silbernen Ford mit polnischem Kennzeichen einstiegen. Zwei weitere unbekannte Personen warteten bereits in dem PKW.

Die Zeugin folgte den Dieben mit ihrem Auto über die Frankfurter Straße in Richtung Siegburg. Kurz vor dem Ortsteil Stoßdorf hielt das flüchtende Fahrzeug an und die beiden Handydiebe stiegen aus. Während die Beiden über einen Feldweg in Richtung Reisertstraße liefen, fuhr der Ford in Richtung Stoßdorf davon.

Die beiden jungen Männer können wie folgt beschrieben werden:

Sie waren etwa 167 bis 172cm groß und hatten schwarze Haare. Einer der beiden war mit einer grauen Bomberjacke und einer dunkelgrauen Hose bekleidet. Der Andere trug eine schwarze Adidas Trainingsjacke und eine dunkle Jeans.

Wer kann Angaben zu den flüchtigen Tatverdächtigen und/oder den Personen im Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3521 entgegen. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell