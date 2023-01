Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mopedfahrer prallt gegen Linksabbiegerin

Hennef (ots)

Im Berufsverkehr kam es am Montagmorgen (09. Januar) zu einer Kollision zwischen einem 15-jährigen Kleinkraftradfahrer aus Hennef und einer 51-jährigen Autofahrerin, bei dem der Schüler verletzt wurde. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Um kurz vor 08.00 Uhr hatte sich in Hennef auf der Dürresbachstraße ein Rückstau vor dem Kreisverkehr an der Bonner Straße gebildet. Der 15-Jährige, der mit seiner Leicht-Enduro auf der Dürresbachstraße aus Richtung Sövener Straße kommend fuhr, entschloss sich, links an der wartenden Fahrzeugschlange vorbeizufahren.

In der Fahrzeugschlange auf der Dürresbachstraße wartete die Autofahrerin aus Hennef in ihrem Ford Kleinwagen in gleicher Fahrtrichtung. Sie wollte an der Kreuzung zur Kurhausstraße nach links in die Kurhausstraße abbiegen. Das hatte sie nach eigenen Angaben auch mit dem Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) angekündigt. In dem Moment als sie nach links abbog, fuhr der 15-Jährige auf seinem Kleinkraftrad an ihr vorbei und es kam zum Zusammenstoß. Der junge Mann stürzte und verletzte sich leicht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (Bi)

