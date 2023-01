POL-SU: Mutmaßlicher Ladendieb im Pech

Eitorf (ots) - Am Mittwochabend (04.01.2023) gegen 20:40 Uhr wurde in eine KFZ-Werkstatt an der Straße "Im Laach" in Eitorf eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Toilettenfenster auf und gelangten so in die Werkstatt. Anschließend brachen sie einen Schlüsselkasten auf und entnahmen zwei Fahrzeugschlüssel. Nachdem sie das Hallentor geöffnet hatten, verschafften sie sich mit einem der beiden ...

mehr