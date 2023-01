Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Werkstatt - PKW entwendet

Eitorf (ots)

Am Mittwochabend (04.01.2023) gegen 20:40 Uhr wurde in eine KFZ-Werkstatt an der Straße "Im Laach" in Eitorf eingebrochen.

Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Toilettenfenster auf und gelangten so in die Werkstatt. Anschließend brachen sie einen Schlüsselkasten auf und entnahmen zwei Fahrzeugschlüssel. Nachdem sie das Hallentor geöffnet hatten, verschafften sie sich mit einem der beiden Schlüssel Zugang zu einem hellblauen Volvo XC60, der in der Werkstatt geparkt war. Der PKW trägt das ungarische Kennzeichen SYT-020 und hat einen geschätzten Wert von 45.000 Euro.

Wer kann Angaben zu den Tätern und/oder dem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3421 entgegen. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell