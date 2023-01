POL-SU: Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs - Bundesweit gesuchter Mann festgenommen

Siegburg (ots) - Am Mittwoch (04.01.2023) gegen 15:00 Uhr betrat ein etwa 185 - 190cm großer, schlanker Mann, der einen Vollbart und dunkle Haare trug, ein Geschäft an der Kaiserstraße in Siegburg. Nachdem der dunkel gekleidete Mann einen Artikel in dem Geschäft für E-Zigaretten gekauft hatte, bat er den Geschäftsführer nach einem Geldschein mit einer bestimmten Registrierungsnummer zu sehen. Der Geschäftsführer ...

mehr