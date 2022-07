Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Ergänzungsmeldung zu erneuten Bränden in der Stadt Usedom

Insel Usedom (ots)

Am 20.07.2022, gegen 16:00 Uhr, wurden in kurzer Folge vier Brände im Bereich der Stadt Usedom gemeldet. In einem Fall wurde ein Baum nahe des Sportplatzes in Brand gesetzt. In den anderen drei Fällen kam es jeweils zum Brand von Ödland. Die Ursprüngliche Meldung findet sich unter folgendem Link: https://bit.ly/3OCLj2p

Durch den Hinweis des Revierförsters und einer genauen Personenbeschreibung, konnte noch gestern ein Tatverdächtiger durch Polizeikräfte in der Nähe der Brandorte in der Stadt Usedom gestellt werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-Jährigen Deutschen aus der Region, der geistig beeinträchtigt ist. Vor Ort wurden bei dem Tatverdächtigen mehrere Feuerzeuge aufgefunden, zudem äußerte er, dass er für einige Brände in der Stadt Usedom im Bereich des Waldgebietes zwischen Bäderstraße und einer Badestelle am Peenestrom verantwortlich sei.

Auf Grund der geistigen Einschränkungen des 19-Jährigen ermittelt die Kriminalpolizei nun sorgfältig, für welche der Brände er tatsächlich verantwortlich ist. Gegenstand der Ermittlungen wird also auch sein, ob der 19-Jährige auch die Brände in der vergangenen Woche gelegt hat. Die ursprüngliche Meldung findet sich unter folgendem Link: https://bit.ly/3aRGy72

Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige gestern in die Obhut seines gesetzlichen Betreuers übergeben.

