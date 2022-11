Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Entwendete Debitkarte an Geldautomaten eingesetzt

Zeugensuche

Hückelhoven (ots)

Am Dienstagnachmittag (29. November) bezahlte ein Mann gegen 16.30 Uhr in einem Elektromarkt in der Straße Am Landabsatz seinen Einkauf mit einer Debitkarte und musste hierfür die Geheimnummer eintippen. Kurz nach dem Bezahlvorgang wurde er dann auf dem Parkplatz von zwei Männern und einer Frau in ein Gespräch verwickelt und darum gebeten, einen Geldschein zu wechseln. Hierfür nahm er sein Portmonee in die Hand. Zuhause stellte er dann fest, dass seine Geldkarte fehlte. Obwohl er diese sofort sperren ließ, hatten die Täter bereits die Karte an einem Geldautomaten eingesetzt und Bargeld gezogen. Der erste Mann war etwa 185 bis 190 Zentimeter groß, hatte einen dunkleren Teint und war dunkel gekleidet. Er trug zudem eine Mütze. Der zweite Mann war nur etwa 160 bis 165 Zentimeter groß und etwa 50 bis 60 Jahre alt. Er hatte eine untersetzte Figur und kurze dunkle Haare. Die Frau war ebenfalls 50 bis 60 Jahre alt, schlank und hatte lange dunkle Haare. Sie war zirka 170 bis 175 Zentimeter groß und mit einer dunklen Steppjacke bekleidet. Alle Personen trugen Corona Masken. Wer die beschriebenen Personen gesehen hat oder Hinweise zu deren Identität geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem ist es auch möglich, über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

