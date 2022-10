LPI-NDH: Schüsse aus einer Schreckschusspistole

Werther/Lipprechterode (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag gelang es unbekannten Tätern, zwei Automaten in ländlicher Gegens aufzubrechen. Im ersten Fall nutzten die Täter einen Winkelschleifer, um einen Zigarettenautomaten in der Ortslage Pützlingen zu öffnen. Aus diesem entwendeten sie Zigaretten und Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf 7000 EUR geschätzt. Im anderen Fall nutzten unbekannte Täter ein Hebelwerkzeug, um einen Warenautomaten in Lipprechterode ...

