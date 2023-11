Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Beim Abbiegen von der Schuraer Straße mit entgegenkommendem Auto zusammengestoßen - 5000 Euro Schaden

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Blechschaden in Höhe von rund 5000 Euro an zwei beteiligten Autos ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagmittag an der Einmündung der Sallancher Straße auf die Schuraer Straße ereignet hat. Gegen 12.10 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit einem Audi A6 stadteinwärts auf der Schuraer Straße und wollte nach links auf die Sallancher Straße abbiegen. Hierbei achtete der junge Mann nicht auf einen Audi Q3 e-tron, dessen 37-jährige Fahrerin von der Angerstraße her dem Audi A6 entgegenkam. Bei einer folgenden Kollision der Autos wurden keine Personen verletzt. An den beiden Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell