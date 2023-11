Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Geisingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall, der sich am frühen Donnerstagabend an der Kreuzung der Engener Straße mit der Bahnhofstraße und der Donaustraße ereignet hat, ist eine 60-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Gegen 17 Uhr fuhr die 60-Jährige mit einem Audi A1 vom Kreisverkehr mit der Hauptstraße kommend auf der Engener Straße in Richtung Bahnübergang und wollte dort nach links auf die Bahnhofstraße abbiegen. Eine nachfolgende 21-jährige Fahrerin eines Renault Twingos reagierte zu spät auf den beim Linksabbiegen verkehrsbedingt anhaltenden Audi und fuhr in das Heck des Wagens. Bei dem Unfall zog sich die 60-jährige Audi-Fahrerin leichte Verletzungen zu und musste mit einem eintreffenden Rettungswagen zur weiteren Behandlung in die Tuttlinger Klinik gebracht werden. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell