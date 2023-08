POL-PDKO: Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall B50 Büchenbeuren

Rödern (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen ca. 18:25 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die K9 von Rödern in FR Unzenberg. An der Einmündung zur K3 übersah der Pkw-Fahrer den von links kommenden bevorrechtigten Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Zweiradfahrer leicht verletzt wurde. Der 32-jähreige Kradfahrer wurde vom DRK zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war ...

