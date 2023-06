Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrradanhänger geklaut

Schmalkladen (ots)

Ein Unbekannter brach in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen ein Holztor an einem Gebäude in der Straße "Neumarkt" in Schmalkalden auf. Er entwendete anschließend einen blauen Fahrradanhänger der Marke "Qeridoo" im Wert von ca. 300 Euro. Der Täter verursachte zudem einen Sachschaden von 200 bis 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0.

