Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Suhl (ots)

500 Euro Sachschaden verursachten bislang unbekannte Täter an einer Suhler Schule in der Auenstraße. Die Schmierfinken besprühten mit grüner, violetter und grauer Farbe einen Briefkasten sowie Glaselemente einer auf dem Schulhof befindlichen Raucherinsel. Zudem hinterließen die Unbekannten mehrere Aufkleber an der Fassade sowie an einer Regenrinne. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Suhler Polizei (03681 369-0) in Verbindung zu setzen.

