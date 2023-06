Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in gemeinnützige Einrichtung

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Einbrecher machten sich in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen im Gebäude einer gemeinnützigen Einrichtung in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen zu schaffen. Sie verschafften sich mit Gewalt Zutritt in das Erdgeschoss des Hauses, brachen im Inneren mehrere Türen auf und durchsuchten sämtliche Büros. Sie fanden dabei eine Geldtasche und nahmen diese samt Inhalt mit. Zudem gelang es den Tätern, einen Tresor zu öffnen, aus dem die Einbrecher ebenfalls Bargeld entwendeten. Ein Gesamtschaden von über 6.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell