Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung für das Wochenende 06.-08.01.23

Wilhelmshaven (ots)

Vier Trunkenheitsfahrten in Wilhelmshaven Am Freitagmorgen, gegen 06:00 Uhr, wurde ein 26-jähriger Mann auf einem E-Scooter in der Gökerstraße kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand (Alkotest = 2,29 Promille) und der E-Scooter keinen Versicherungsschutz hatte. Eine Blutprobe wurde entnommen, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Freitagmittag, gegen 13:15 Uhr, wurde ein Pedelecfahrer in der Kniprodestraße kontrolliert. Der 33 Jahre alte Mann stand ebenfalls deutlich unter Alkoholeinfluß. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Da er sich bei den ganzen polizeilichen Massnahmen renitent zeigte., verblieb er nach der Blutentnahme zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, befuhr ein 23 Jahre alter Mann die Salzastraße mit seinem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen. In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:30 Uhr, befuhr ein 27 Jahre alter Mann die Zedeliusstraße mit seinem Pkw. Auch er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Sein Alkotest ergab ein Wert von 1,84 Promille, eine Blutprobe wurde entnommen. Auch in diesem Fall musste der Fahrer seinen Führerschein bei der Polizei belassen. Containerbrände Insgesamt fünf Altpapiercontainer wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Ebert-, Göker- und Schellingstraße in Brand gesteckt. In allen Fällen musste das Feuer von der Berufsfeuerwehr gelöscht werden. Durch die Hitzeentwicklung in der Schellingstraße wurden drei Altglascontainer ebenfalls beschädigt. Etwaige Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-9420 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell