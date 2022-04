Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, B38a: Unfall auf Regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Mannheim-Oststadt (ots)

Am späten Freitagabend befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem BMW die B38a in Fahrtrichtung Neckarau, als er mit nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn in Höhe der SAP-Arena ins Schleudern kam und mit der Leitschutzplanke am rechten Fahrbahnrand kollidierte. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15000 Euro. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

