POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Niedermennig

Riol (ots) - Am 04.05.2023 in der Zeit zwischen 08:30 und 14:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus in der Martinstraße in Riol. Die unbekannten Täter gelangten durch Aufhebeln des rückwärtigen Wintergartens in das Wohnhaus. Es wurden Gegenstände im Wert von etwa 1.300 EUR. entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter 06502/91570. Rückfragen bitte an: ...

