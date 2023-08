Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf der Polizeiinspektion Simmern nach Einbruchsdiebstahl

Koblenz (ots)

Die Polizeiinspektion Simmern ermittelt aktuell wegen eines Einbruchdiebstahls zum Nachteil des Juweliers Leonhardt am Dienstag 22.08.2023 um 05.11 Uhr in 55481 Kirchberg. Ein unbekannter Täter schlug mit Hilfe eines unbekannten Einbruchwerkzeugs mehrmals gegen das Schaufenster, bis das Material nachgab und das Glas zersprang. Im Anschluss fasste der UT durch das Loch im Glas und entwendete diverse Gegenstände aus der Auslage. Zeugen beobachteten die Tat und gaben an, dass der Tatverdächtige nach Erbeutung des Schmucks fußläufig in die Richtung der Kreissparkasse floh. Der UT trug bei der Tat einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose mit 2 roten Streifen an der Unterseite. Außerdem ist anzunehmen, dass die Person während der Flucht das unbekannte Einbruchswerkzeug bei sich trug. Wer kann Angaben zur Sache zu Tat oder Täter machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Simmern unter der Telefonnummer 06761 921-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell